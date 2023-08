Sky Info: Stuttgart hat Frankfurter als Endo-Ersatz im Visier

Nach dem Abgang von Wataru Endo ist der VfB Stuttgart auf der Suche nach einem Nachfolger für den Japaner. Kristijan Jakic von Eintracht Frankfurt steht nach Sky Informationen auf der Shortlist der Schwaben.

Der 26-jährige Kroate hat seine Stärken in der Zweikampfführung und ist in der Defensive flexibel einsetzbar. In Frankfurt wurde er neben seiner Hauptposition im defensiven Mittelfeld auch als Rechts- und Innenverteidiger eingesetzt. Stand jetzt steht mit Atakan Karazor nur ein defensiver Sechser im VfB-Kader.

Finanzen sprechen für Leihe

Ob sich der Wechsel umsetzen lässt, ist aber offen. Aus finanziellen Gründen denkt der VfB über eine Leihe mit Kaufoption nach. Fraglich, ob sich die Eintracht darauf einlässt. Beim 1:0-Sieg der Hessen gegen Darmstadt 98 wurde Jakic bereits in der sechsten Minute für den verletzten Sebastian Rode eingewechselt. Bisher gibt es noch keine Gespräche zwischen den Vereinen.

Jakic spielt seit zwei Jahren bei Eintracht Frankfurt und hat mit den Adlerträgern die Europa League gewonnen. Sein Vertrag läuft noch bis 2026.

(skysport.de) / Bild: Imago