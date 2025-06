Sky-Info: Stuttgart verpflichtet deutsches Barca-Talent

Barca-Talent Noah Darvich kommt in die deutsche Bundesliga. Der VfB Stuttgart verstärkt damit seine Offensive.

Nach exklusiven Sky Sport Informationen verpflichtet der VfB den 18-Jährigen fest und stattet den Kapitän der deutschen U19-Nationalmannschaft mit einem Vertrag bis 2029 aus. Darvich absolviert noch am Mittwoch den Medizincheck bei den Schwaben.

Der Barca-Youngster war zuletzt mit der deutschen U19 bei der EM in Rumänien aktiv, verletzte sich jedoch noch in der Gruppenphase und konnte so beim spektakulären Halbfinal-Thriller gegen Spanien nicht mitwirken. Bei der Blaugrana machte Darvich in der zurückliegenden Saison in der zweiten Mannschaft 25 Partien.

(sport.sky.de/Marlon Irlbacher & Florian Plettenberg) / Bild: Imago