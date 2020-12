Sky Info: Szoboszlai vor Wechsel zu RB Leipzig

via

Das nächste Top-Talent steht unmittelbar vor dem Sprung zu RB Leipzig. Nach Sky Infos hat sich Salzburgs Dominik Szoboszlai nach dem letzten Champions-League-Spieltag für einen Januar-Wechsel nach Leipzig entschieden.

Es fehlen nur noch die Unterschrift und allerletzte Details. Alle Parteien haben sich aber auf den Wechsel verständigt. Salzburgs Sportdirektor Christoph Freund war nach Sky Infos in dieser Woche in Leipzig, um den Deal zu verhandeln. Alle Seiten wollen den Transfer noch vor Weihnachten offiziell verkünden.

Szoboszlai-Ausstiegsklausel bei 25 Millionen

Der 20-jährige Ungar besitzt in seinem Vertrag mit Salzburg eine Ausstiegsklausel in Höhe von 25 Millionen Euro. Zuletzt waren auch Arsenal, Real Madrid und der FC Bayern in Kontakt mit den Szoboszlai-Beratern.

Der Flügelflitzer allerdings hat sich für den nächsten, logischen Schritt entschieden und will seine positive Entwicklung unter Julian Nagelsmann fortsetzen. Da die Vereine in der Champions League für die K.o.-Phase bis zu drei Spieler nachmelden können, wäre Szoboszlai auch in der Königsklasse spielberechtigt.

