Sky Info: Thioune beim HSV vor dem Aus

via

via Sky Sport Austria

Nach Sky Infos steht Trainer Daniel Thioune unmittelbar vor seiner Freistellung.

Nach fünf sieglosen Spielen in Folge gibt es intern große Zweifel. Am Montagnachmittag steht um 15 Uhr steht das Training an, fraglich, ob Thioune dann noch die Einheit leitet.

Trainer-Urgestein Horst Hrubesch könnte als Übergangslösung parat stehen. Der HSV droht zum dritten Mal in Folge den ersehnten Wiederaufstieg zu verpassen. Zwar belegen die Norddeutschen momentan Platz drei mit 52 Punkten, jedoch hat der Verfolger Holstein Kiel (50 Punkte) noch drei Spiele in der Hinterhand.

Beitragsbild: Imago