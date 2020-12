via

via Sky Sport Austria

Nach Sky Infos ist Thomas Tuchel nicht mehr Trainer von Paris Saint Germain. Er wurde letzte Nacht von Sportdirektor Leonardo gefeuert.

Paris Saint Germain gewann das letzte Spiel in der Ligue 1 am Mittwoch noch mit 4:0 gegen Racing Straßburg. PSG liegt in der Tabelle aktuell auf Platz drei mit einem Punkt Rückstand auf Tabellenführer Olympique Lyon.

