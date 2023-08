Sky Info: Top-Klub wieder in Gesprächen mit Frankfurts Kolo Muani

Frankfurts Stürmer-Star Randal Kolo Muani befindet sich nach Sky Informationen wieder in Gesprächen mit Paris Saint-Germain.

Der französische Top-Klub arbeitet aktuell an einer mündlichen Einigung mit dem Franzosen. Die Pariser waren in den vergangenen Monaten nicht der einzige Klub, der den Shootingstar der vergangenen Saison auf dem Zettel hat oder hatte.

Die Eintracht bemüht sich weiterhin um einen Verbleib des 24-Jährigen. SGE-Coach Dino Toppmöller erklärte kürzlich im Interview gegenüber Sky: „Tatsächlich habe ich mir da extrem viele Gedanken drüber gemacht, wie ich an die Sache ran gehe. Ich habe ihn aber bewusst einfach mal ein bisschen in Ruhe gelassen, weil schon sehr viel auf ihn eingeprasselt ist. Der ist letztes Jahr förmlich explodiert in seiner Leistung. Er ist noch auf den WM Zug aufgesprungen, hat da auch noch mal seinen Stempel aufgedrückt und ist jetzt in aller Munde“, fasste er das turbulente Jahr des Franzosen zusammen.

Toppmöller: „Viele Parteien reden auf ihn ein“

Toppmöller gibt einen Eindruck davon, wie begehrt Muani derzeit ist: „Er hat Angebote und Gespräche und viele, viele Parteien reden auf ihn ein und ich wollte ihm einfach mal ein bisschen Raum geben und habe ihn erst mal bewusst auch in Ruhe gelassen. Und ich glaube, jeder von uns wünscht sich, dass wir mit Kolo in die neue Saison gehen.“

Muani traf in der vergangenen Saison in 46 Pflichtspielen 23 Mal und bereitete 17 weitere Treffer vor. Sportvorstand Markus Krösche fordert 100 Millionen Euro für den Franzosen. Noch am Freitag erklärte Sportdirektor Timmo Hardung gegenüber Sky, dass es zumindest an den Verein gerichtet noch keine Anfrage für den Stürmer gebe. „Randal ist nicht zu uns gekommen und hat gesagt, dass er wechseln möchte“, so Hardung am vergangenen Freitag.

(skysport.de) / Bild: Imago