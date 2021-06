Sky Info: Tottenham hat Mourinho-Nachfolger im Visier

via

Die Tottenham Hotspur suchen immer noch nach einem neuen Trainer. Nach Informationen von Sky Italia soll das der Ex-Trainer der AS Rom, Paulo Fonseca, werden.

Tauschen Tottenham und die AS Rom die Trainer? Ex-Spurs-Trainer Jose Mourinho hat bereits in der italienischen Hauptstadt einen Vertrag unterzeichnet. In London sucht man derweil noch seinen Nachfolger.

Wie Sky Italia jetzt berichtet, könnte dieser aus Rom kommen. Transfer-Experte Fabrizio Romano weiß, dass die Spurs und Paulo Fonseca, der bis zum Saisonende Coach der Roma war, sich in fortgeschrittenen Gesprächen befinden.

Dreijahresvertrag für Fonseca?

Der Portugiese soll bei Tottenham einen Vertrag über drei Jahre erhalten. Fabio Paratici, der noch in dieser Woche zum Sportdirektor bei den Spurs ernannt werden soll, ist bereits in die Verhandlungen mit Fonseca eingebunden.

Nachdem man Antonio Conte nicht für sich gewinnen konnte, ist Fonseca auf der Kandidatenliste nach oben gerutscht.

