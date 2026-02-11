Tottenham trennt sich von Cheftrainer Frank

Nach acht Ligaspielen ohne Sieg hat sich der englische Fußball-Erstligist Tottenham Hotspur von Teammanager Thomas Frank getrennt.

Das teilte der Klub am Mittwoch mit – einen Tag nach der 1:2-Niederlage gegen Newcastle United. Der Däne hatte die Spurs im Sommer vom damals entlassenen Ange Postecoglou übernommen und einen Vertrag bis 2028 unterschrieben. Ein Nachfolger steht noch nicht fest.

„Die Ergebnisse und Leistungen haben den Vorstand zu dem Schluss kommen lassen, dass eine Veränderung zu diesem Zeitpunkt der Saison notwendig ist“, hieß es in der Mitteilung der Spurs: „Während seiner gesamten Zeit beim Verein hat Thomas sich mit unerschütterlichem Engagement eingesetzt und alles gegeben, um den Verein voranzubringen. Wir möchten ihm für seinen Beitrag danken und wünschen ihm für die Zukunft viel Erfolg.“

Aus Datenschutz-Gründen ist dieser Inhalt ausgeblendet. Die Einbettung von externen Inhalten kann hier aktiviert werden: Externe Inhalte aktivieren

Tottenham nur auf PL-Rang 16

Nach der vierten Niederlage in den vergangenen sechs Ligaspielen rutschte Tottenham auf den 16. Tabellenplatz ab und ist nur noch fünf Punkte von den Abstiegsrängen entfernt. In der Champions League überzeugten die Spurs allerdings, schlossen die Ligaphase auf Platz vier ab und stehen im Achtelfinale.

Das nächste Spiel bestreitet das Team von ÖFB-Legionär Kevin Danso am Sonntag im Derby gegen Arsenal (live auf Sky Sport Premier League – streame mit Sky X).

(SID)

Bild: Imago