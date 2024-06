Sky-Info: Traditionsklub verpflichtet Kevin Stöger

Nach Sky-Informationen hat Borussia Mönchengladbach den ÖFB-Legionär Kevin Stöger verpflichtet.

Stöger soll bei den Fohlen einen Vertrag bis 2027 mit der Option auf ein weiteres Jahr bekommen. Sein Vertrag in Bochum läuft Ende Juni aus, folglich kann er den VfL im Sommer ablösefrei verlassen. Der 30-jährige Mittelfeldspieler soll beim deutschen Bundesligisten eine Führungsrolle einnehmen.

In der abgelaufenen Saison erzielte der Österreicher sieben Tore bei 32 Einsätzen und bereitete fünf weitere vor. Zuletzt trumpfte er in der Relegation mit drei Scorer-Punkten groß auf und hatte großen Anteil am Bochumer Klassenerhalt.

🚨Exclusive | DONE DEAL: Kevin Stöger will join @borussia! Total agreement now. Contract signed until 2027 + 1. The 30 y/o midfielder will join M‘Gladbach on free deal. Smart deal from boss Virkus ✔️ w/ @Sky_Marlon89 | @SkySportDE 🇦🇹 pic.twitter.com/8AItWbPZpL — Florian Plettenberg (@Plettigoal) June 3, 2024

(sport.sky.de/Florian Plettenberg, Marlon Irlbacher & Patrick Berger)/Bild: Imago