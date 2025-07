Sky-Info: Transfer-Doppelpack beim LASK steht bevor

Beim LASK bahnen sich laut Sky-Informationen zwei Transfers an.

So steht der Wechsel Verteidiger Modou Keba Cisse zu Aston Villa unmittelbar bevor. Der Verkauf des 19-Jährigen soll fünf Millionen Euro in die Kassen der Oberösterreicher spülen. Cisse soll allerdings auch in der kommenden Saison für den LASK spielen – geplant ist ein einjähriges Leihgeschäft nach Linz.

Der Senegalese wechselte im Juli 2024 vom Jugendteam von Real Avila (Spanien) zum LASK und bestritt 13 Bundesligapartien. Nun könnte das Talent zum zweitteuersten LASK-Verkauf der Vereinsgeschichte aufsteigen.

Neuer Mittelfeldspieler im Anflug

Zusätzlich zum Verbleib von Innenverteidiger Cisse sollen sich die Athletiker im defensiven Mittelfeld verstärken. Nach Sky-Informationen steht die Verpflichtung von Art Smakaj bevor.

Der 22-jährige Kosovare soll für eine Ablöse im Bereich von 700.000€ von NK Lokomotiva aus Kroatien zum LASK wechseln. Smakaj bestritt in seiner bisherigen Karriere 74 u.a. Erstliga-Spiele in Kroatien (drei Tore & neun Vorlagen) sowie ein Länderspiel für den Kosovo.

(Red.)

Bild: GEPA