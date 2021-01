Sky Info: Tuchel übernimmt beim FC Chelsea

via

via Sky Sport Austria

Der Trainer-Hammer ist perfekt! Nach Sky Informationen wird Thomas Tuchel neuer Coach beim FC Chelsea.

Damit folgt Thomas Tuchel auf Frank Lampard, der noch am Montag nach wochenlanger Kritik entlassen werden wird. Chelsea ist aktuell nur Neunter in der Premier League. Die Verantwortlichen im Marina Granvoskaia und Roman Abramowitsch sahen die Qualifikation für die Champions League in Gefahr.

Mit Thomas Tuchel soll die Saison jetzt eine positive Wende nehmen. Sein Debüt wird der Ex-PSG-Coach bereits am Mittwoch gegen die Wolverhampton Wanderers feiern.

Bild: Imago