Sky Info: Tuchel-Vertrag bei Chelsea verlängert sich langfristig

Der Vertrag von Chelsea-Trainer Thomas Tuchel hat sich nach Sky Informationen durch den Champions-League-Sieg am Samstag gegen Manchester City automatisch verlängert.

Die Erfolgsgeschichte von Thomas Tuchel kann auch auf längere Dauer beim FC Chelsea weitergehen. Nach 1:0-Sieg im Champions-League-Finale gegen Manchester City hat sich der Vertrag von Thomas Tuchel nach Sky Informationen um zwei Jahre verlängert.

Klausel sorgte für Verlängerung

Grund für die automatische Verlängerung sei eine Klausel in seinem zuvor bis Juni 2022 laufenden Vertrags gewesen. Der neue Kontrakt läuft nun zwei Jahre länger bis Juni 2024.

Bild: Imago