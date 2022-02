Sky Info: UEFA wirft Spartak Moskau aus der Europa League – Freilos für Leipzig

Die UEFA zieht Konsequenzen aus dem Krieg in der Ukraine. Demnach wird das Spiel zwischen RB Leipzig und Spartak Moskau abgesagt. RB Leipzig zieht damit automatisch ins Viertelfinale der Europa League ein.

RB Leipzig steht nach Sky Informationen im Viertelfinale der Europa League. Wie Sky erfuhr, entscheidet sich die UEFA für eine Verbannung des russischen Erstligisten Spartak Moskau aus dem europäischen Wettbewerb. Eine offizielle Bestätigung steht noch aus. Auch die BILD berichtet darüber.

RB Leipzig würde damit ohne zu spielen ins Viertelfinale des Wettbewerbs einziehen. Am Sonntag erklärten die Sachsen per Twitter noch: „RB Leipzig befindet sich derzeit in intensiven Gesprächen mit der UEFA zur weiteren Vorgehensweise anlässlich der Achtelfinalspiele in der Europa League gegen Spartak Moskau und geht von einer zeitnahen Entscheidung des Verbands aus.“

Diese Entscheidung ist nun gefallen. Eine offizielle Bestätigung durch den europäischen Fußballverband UEFA steht noch aus.

(skysport.de)

Artikelbild: Imago