Sky-Info: Ullmann vor Wechsel in die Schweiz

Maximilian Ullmann steht kurz vor einem Wechsel in die Schweiz. Sein Berater Max Hagmayr hat in seiner Instagram-Story ein Bild des Ex-WAC-Spielers am Flughafen Wien-Schwechat gepostet. Laut Sky-Infos soll das Ziel Zürich sein. Der 29-jährige Linksverteidiger soll beim Grasshopper Club Zürich unterschreiben, wo Gerald Scheiblehner seit Juli das Traineramt innehat.

Ullmann war seit dem Ende der vergangenen Saison vereinslos, nachdem sein Vertrag beim Wolfsberger AC ausgelaufen war. In der abgelaufenen Spielzeit absolvierte er für die Kärntner 30 Bundesligaeinsätze, erzielte dabei drei Tore und bereitete zwei weitere Treffer vor. Mit seiner Erfahrung und Laufstärke war der Oberösterreicher auf der linken Seite eine feste Größe und trug wesentlich zur Stabilität im Spiel des WAC bei.

Nach Stationen unter anderem beim WAC, LASK, SK Rapid und dem FC Venezia könnte der Wechsel nach Zürich der nächste wichtige Schritt in seiner Karriere werden. Der Transfer soll laut Sky zeitnah offiziell bestätigt werden.

Beitragsbild: GEPA