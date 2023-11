Sky-Info: Ulreich bleibt bei Bayern

Sven Ulreich bleibt dem FC Bayern ein weiteres Jahr erhalten. Ein Engagement im Verein direkt nach seiner aktiven Karriere steht derweil noch nicht fest.

Nach Informationen von Sky haben sich der FC Bayern und Sven Ulreich auf einen neuen Vertrag bis 2025 geeinigt. Aktuell steht der 35 Jahre alte Routinier noch bis Saisonende beim deutschen Rekordmeister unter Vertrag. Die Vertragsverlängerung soll im besten Fall noch bis Weihnachten unter Dach und Fach gebracht werden.

Zuletzt waren auf der Jahreshauptversammlung der Bayern „Ulle, Ulle“-Sprechchöre zu hören. Daraufhin hatte Vorstandsboss Jan-Christian Dreesen gesagt: „Ich hoffe, dass er das gehört hat. Vielleicht fällt ihm dann die Unterschrift für seine Vertragsverlängerung etwas leichter.“

Von Saison zu Saison planen

Das neue Arbeitspapier war kein Selbstläufer, zumal die Bayern im Sommer mit Daniel Peretz einen neuen Torhüter verpflichtet hatten, der auf Sicht Manuel Neuer Konkurrenz machen sollte. Ulreich hielt in den vergangenen Monaten jedoch so stark, dass die Bayern ihn jetzt mit einem neuen Vertrag belohnen. Zudem ist er im Verein und in der Mannschaft überaus beliebt, stellt sich immer in den Dienst der Mannschaft. In der laufenden Saison absolvierte Ulreich zwölf Pflichtspiele, dabei blieb er dreimal ohne Gegentor. Mehrfach rettete er die Münchner in brenzligen Situationen.

Ob „Ulle“ nach 2025 nochmal verlängern wird oder beim FC Bayern direkt einen Posten im Verein bekommt, steht noch nicht fest. Ulreich und die Bayern wollen von Saison zu Saison planen.

Neuer-Verlängerung ist weiterhin offen

Ob die Bayern mit Neuer über 2024 hinaus verlängern, steht indes noch nicht fest. Ist aber wahrscheinlich. Konkrete Gespräche sind in den nächsten Wochen geplant. Hingegen plant Neuzugang Peretz eine Leihe im kommenden Sommer, um Spielpraxis zu sammeln. Darüber hatte Sky am Montag in „Transfer Update – Die Show“ bereits berichtet.

Auf Dauer die Nummer drei zu sein, kommt für den im Verein geschätzten Israeli nicht infrage. Tom Hülsmann dürfte ab der Saison 2024/25 hinter Neuer und Ulreich den Peretz-Posten einnehmen.

(Florian Plettenberg / skysport.de)

Bild: Imago