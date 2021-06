Sky Info: United gibt verbessertes Angebot für Sancho ab

via

via Sky Sport Austria

Der Poker um Jadon Sancho geht in die nächste Runde. Manchester United hat bei Borussia Dortmund ein neues Angebot abgegeben.

Manchester United hat ein verbessertes Angebot für Jadon Sancho von Borussia Dortmund abgegeben. Die Offerte soll nach Sky Infos bei über 87 Millionen Euro liegen.

Ursprüngliches Angebot war niedriger

Das Angebot sieht vor, dass United den Großteil der Summe im Voraus bezahlt und den Rest in erreichbaren Zusatzzahlungen. Die ursprüngliche Offerte der Engländer soll rund 78 Millionen Euro plus circa neun Millionen Euro in Form von Zusatzzahlungen betragen haben.

Es wird angenommen, dass der BVB das neue Angebot in Betracht zieht, obwohl viele Berichte aus Deutschland darauf hindeuten, dass Sancho den Dortmundern mehr als 90 Millionen Euro wert sein soll. Es gibt aber die Bereitschaft aller Beteiligten, einen Deal über die Bühne zu bringen.

Bild: Imago