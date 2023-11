Sky-Info: United will Werner & 100-Millionen-Verteidiger

Nach Sky-Informationen ist Manchester United an RB-Leipzig-Angreifer Timo Werner interessiert.

„Manchester United hat ihn im Blick und sie haben sich schon nach ihm erkundigt“, betonte Sky-Reporter und Transfer-Experte Florian Plettenberg am Montagabend bei Transfer Update – die Show. Der 27-jährige Angreifer ist mit seiner Situation bei den Roten Bullen unzufrieden, kommt in der laufenden Saison nicht über die Rolle des Ergänzungsspielers hinaus (zwei Tore bei 13 Einsätzen).

Das Vorgehen der Red Devils ist noch in den Anfängen, allerdings haben sie auch schon vermittelt bekommen, dass Werner eher bei RB Leipzig bleiben und sich durchsetzen will. Nichtsdestotrotz findet Manchester United den 57-maligen deutschen Nationalspieler interessant. Bedarf besteht in der Offensive von Teammanager Erik ten Hag allemal (nur 16 Tore in 13 PL-Spielen).

Werner kennt die Premier League bestens, spielte zwischen 2020 und 2022 beim FC Chelsea und gewann mit den Blues die Champions League. Sein Vertrag bei RB ist noch bis 2026 gültig.

Sky-Info: United will 100-Millionen-Verteidiger

Der absolute United-Wunschspieler kommt allerdings von Benfica. Nach Sky Informationen möchte der 20-malige englische Meister Mega-Juwel Antonio Silva aus der portugiesischen Hauptstadt loseisen. Der Innenverteidiger steht in Lissabon zwar noch bis 2027 unter Vertrag, kann den Verein aber für die festgeschriebene Summe in Höhe von ca. 100 Millionen Euro verlassen. United ist bereit, diese Ausstiegsklausel zu aktivieren, jedoch müssen sie sich gegen einige Mitbewerber durchsetzen.

Nach Sky–Informationen geht Benfica davon aus, dass der 20-Jährige spätestens im nächsten Sommer wechseln wird. Silva ist für den portugiesischen Meister in bislang 60 Partien zum Einsatz gekommen. Dabei erzielte er sechs Tore. Wie viele kommen noch hinzu?

