Sky-Info: Unterschrift erfolgt! Bajlicz kehrt zu Rapid zurück

Nach Sky-Informationen kehrt Nicolas Bajlicz nach einer Saison bei der SV Ried wieder zu Rapid retour. Die Rückkauf-Option wurde demnach bereits gezogen sowie der Vertrag unterschrieben. Der Deal soll demnächst bekanntgegeben werden.

Rapid gab den 21-jährigen ÖFB-Nachwuchsteamspieler im vergangenen Sommer an die SV Ried ab, sicherte sich jedoch eine Rückkaufklausel. Von dieser macht Rapids Sport-Geschäftsführer Markus Katzer nun Gebrauch.

Bajlicz erspielte sich im Laufe der Saison einen Fixplatz im Kader von Ried-Trainer Maximilian Senft. Der Mittelfeldspieler kam auf 28 Einsätze für die Innviertler. Sein Vertrag bei der SV Ried wäre noch bis Sommer 2027 gültig gewesen. Nach Sky-Infos unterzeichnet der Wiener nun einen langfristigen Vertrag bei den Hütteldorfern bis 2030.

(Red.)/Bild: GEPA