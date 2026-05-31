Sky-Info: Unterschrift erfolgt! Bajlicz kehrt zu Rapid zurück
Nach Sky-Informationen kehrt Nicolas Bajlicz nach einer Saison bei der SV Ried wieder zu Rapid retour. Die Rückkauf-Option wurde demnach bereits gezogen sowie der Vertrag unterschrieben. Der Deal soll demnächst bekanntgegeben werden.
Rapid gab den 21-jährigen ÖFB-Nachwuchsteamspieler im vergangenen Sommer an die SV Ried ab, sicherte sich jedoch eine Rückkaufklausel. Von dieser macht Rapids Sport-Geschäftsführer Markus Katzer nun Gebrauch.
✅🟢 Sky-Info: Unterschrift erfolgt, Rückkehr zum @skrapid perfekt! U21-Teamspieler Nico #Bajlicz (21) kehrt nach 28 Spielen für SV Ried #SVR nach Hütteldorf zurück & wird der zweite Sommertransfer des #SCR. Rückkaufklausel gezogen, Vertrag bis 2030. @SkySportAustria #TUAustria https://t.co/7MY8vfCdkf pic.twitter.com/E7SxjDUEoe
— Eric Niederseer (@Transferic_Sky) May 31, 2026
Bajlicz erspielte sich im Laufe der Saison einen Fixplatz im Kader von Ried-Trainer Maximilian Senft. Der Mittelfeldspieler kam auf 28 Einsätze für die Innviertler. Sein Vertrag bei der SV Ried wäre noch bis Sommer 2027 gültig gewesen. Nach Sky-Infos unterzeichnet der Wiener nun einen langfristigen Vertrag bei den Hütteldorfern bis 2030.
(Red.)/Bild: GEPA