Sky Info: Verhandlungen laufen – Wöber vor Wechsel nach Deutschland?

Nach dem Abstieg aus der Premier League mit Leeds United befindet sich ÖFB-Teamspieler Maximilian Wöber auf der Suche nach einem neuen Klub. Die Spur führt nach Sky-Informationen dabei in die deutsche Bundesliga zu Borussia Mönchengladbach.

Die Verhandlungen zwischen Wöber und Gladbach laufen, der Verteidiger fehlte beim letzten Testspiel von Leeds gegen Adi Hütters AS Monaco bereits. Wöber kann Leeds aufgrund einer Klausel in seinem Vertrag per Leihe verlassen.

„Sein Fehlen hat mit einem Transfer und auch mit seiner Vertragssituation hier zu tun“, sagte Leeds-Coach Daniel Farke am Samstag nach dem Test gegen Monaco.

Bei Borussia Mönchengladbach, das die vergangene Saison auf Platz zehn beendete, könnte Wöber den abwanderungswilligen Schweizer Teamspieler Nico Elvedi ersetzen. Allerdings haben die „Fohlen“ mit Jordan Torunarigha auch eine andere Option für die Innenverteidigung im Blick.

Bild: Imago