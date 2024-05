Sky-Info: VfB-Quartett muss gehen

Der VfB Stuttgart wird sich nach der Saison nach Sky-Informationen von vier Spielern trennen.

Am Samstag endet die beste Saison in der Vereinsgeschichte des VfB Stuttgart. 70 Punkte hatten die Schwaben nur in der Meistersaison 06/07, diese Marke kann am letzten Spieltag noch getoppt werden. Für die meisten Spieler bedeutet das im kommenden Jahr: Champions League.

Einige Akteure werden diese Reise aber nicht mehr mit antreten. Nach Sky Informationen werden die auslaufenden Verträge von Genki Haraguchi, Roberto Massimo und Eigengewächs Lilian Egloff nicht verlängert. Auch Mahmoud Dahoud kehrt nach seiner Leihe wieder zu Brighton & Hove Albion zurück.

Stuttgart zieht Kaufoption bei Stergiou