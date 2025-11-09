Sky-Info: VfL Wolfsburg trennt sich von Trainer Simonis

Der VfL Wolfsburg trennt sich nach Sky Sport Informationen mit sofortiger Wirkung von Trainer Paul Simonis.

Die Entscheidung wurde dem 40-jährigen Niederländer in den vergangenen Stunden bereits mitgeteilt. ⁠Im Hintergrund laufen jetzt Gespräche mit potenziellen Nachfolgern.

Sky Sport hatte am Sonntagmittag bereits berichtet, dass es nahezu ausgeschlossen ist, dass Simonis am Montag noch das Training beim VfL Wolfsburg leiten wird.

Der erst vor der Saison verpflichtete Niederländer wollte mit den Wolfsburgern den Europapokal anstreben, kassierte nun aber schon die sechste Niederlage – mit nur acht Punkten nach zehn Spieltagen hat der Werksklub seine historische Minus-Bilanz aus der Saison 2012/13 eingestellt.

(sport.sky.de/Sven Töllner und Florian Plettenberg) / Bild: Imago