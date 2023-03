Sky Info: WAC entlässt Trainer Dutt

via

via Sky Sport Austria

Der Wolfsberger AC trennt sich nach Sky-Informationen von Trainer Robin Dutt.

Dutt werkte seit Sommer 2021 im Lavanttal, mit 29 Siegen und 28 Niederlagen bei 8 Remis war seine Bilanz gerade noch positiv. Die Defensiv-Probleme bekam der 58-jährige Deutsche aber auch heuer nicht in den Griff. 40 Treffer – exakt zwei pro Spiel – und damit mehr als jedes andere Ligateam hat der WAC kassiert.

In der fünften Saison seit der Reform der Fußball-Bundesliga wird der WAC erstmals nicht in der Meistergruppe spielen. Die Wolfsberger mussten sich am Samstag beim TSV Hartberg mit 1:2 geschlagen geben und haben zwei Runden vor der Ligateilung keine Chance mehr auf die Top 6 (Spielbericht + Video-Highlights).

„Wenn ich das Problem bin, dann übernehme ich die Verantwortung“, sagte Trainer Robin Dutt am Samstag im Sky-Interview.

Folgt Manfred Schmid auf Robin Dutt?

WAC-Präsident Dietmar Riegler soll sich bereits mit Ex-Austria-Coach Manfred Schmid ausgetauscht haben. Schmid gilt als heißer Nachfolge-Kandidat. Eine offizielle Bestätigung steht aber noch aus.

UPDATE: Der WAC gibt offiziell die Trennung von Trainer Dutt bekannt

Bild: GEPA