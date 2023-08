Offiziell: WAC holt Salzburg-Talent Tijani fürs Mittelfeld

Der Wolfsberger AC hat sich für die laufende Saison in der ADMIRAL Bundesliga noch einmal verstärkt. Samson Tijani wechselt von Meister Red Bull Salzburg für ein Jahr leihweise ins Lavanttal.

Der defensive Mittelfeldspieler war in der Saison 2020/21 bereits an Ligakonkurrent TSV Hartberg verliehen und hat bereits 17 Spiele in der ADMIRAL Bundesliga absolviert. Die Saison 2022/23 verpasste Tijani aufgrund eines Schien- und Wadenbeinbruchs komplett.

„Samson bringt mit seiner Lauf- und Zweikampfstärke sowie seiner Aggressivität alles mit, was es für die Position im defensiven Mittelfeld braucht. Daher bin ich sehr froh, dass wir ihn für uns gewinnen konnten, und freue mich darauf mit ihm zu arbeiten“, sagt Trainer Manfred Schmid zum Neuzugang.

Tijani freut sich auf die neue Aufgabe im Lavanttal: „Ich bin froh die Möglichkeit zu bekommen in der kommenden Saison beim Wolfsberger AC Spielpraxis zu sammeln und möchte mit der Mannschaft ein erfolgreiches Jahr haben.“

Bild: GEPA