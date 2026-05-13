Sky-Info: WAC legt Preisschild für Polster fest

Der Wolfsberger AC bereitet sich auf einen Abgang von Stammkeeper Nikolas Polster vor. Nach Sky-Informationen fordert der WAC eine Millionenablöse.

Neben Vereinen aus Deutschland sollen unter anderem auch Celtic Glasgow und die Wolverhampton Wanderers am 23-Jährigen interessiert sein. Laut Sky-Infos soll eine mögliche Ablöse 1,5 bis 2 Millionen Euro betragen.

Polster selbst will den nächsten Schritt machen und wünscht sich im Sommer einen Wechsel ins Ausland. Der Keeper durchlief die Jugendabteilungen des SK Rapid und wechselte im Sommer 2020 zum LASK. Nach Stationen bei Vorwärts Steyr und dem SV Horn unterschrieb Polster im Juli 2024 in Wolfsberg, wo er zum Stammtorhüter avancierte. In der laufenden Saison absolvierte der gebürtige Wiener bisher 33 Pflichtspiele (43 Gegentore).

(Red.) / Bild: GEPA