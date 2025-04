WAC verlängert mit Piesinger

Der Wolfsberger AC verlängert nach Sky-Informationen den im Sommer auslaufenden Vertrag mit Simon Piesinger um eine weitere Saison bis Juni 2026.

Piesinger ist unter Trainer Dietmar Kühbauer unumstrittener Stammspieler und stand in der laufenden Bundesligasaison in allen 27 Spielen in der Startelf. Dabei überzeugte der defensive Mittelfeldspieler mit konstanten Leistungen und trug mit bislang zwei Treffern sowie zwei Vorlagen auch offensiv seinen Teil zur starken WAC-Saison bei.

Piesinger war 2022 vom dänischen Klub Randers FC ins Lavanttal gewechselt und absolvierte seitdem insgesamt 92 Pflichtspiele für die Wolfsberger.

Bild: GEPA