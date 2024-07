WAC verpflichtet serbischen Mittelfeldspieler

Ein neuer Mittelfeldspieler für Dietmar Kühbauer und den Wolfsberger AC!

Die Lavanttaler sichern sich die Dienste des ehemaligen serbischen U21-Teamspielers Dejan Zukic. Der 23-Jährige kommt vom Erstligisten Vojvodina Novi Sad und unterschreibt beim WAC einen Vertrag bis 2027. Zur Ablösesumme wurde keine Angabe gemacht.

Zukic spielte seit seiner Jugend bei Vojvodina und kam in der vergangenen Spielzeit zu 44 Einsätzen für seinen ehemaligen Arbeitgeber. Zudem schoss der Standardspezialist zwölf Tore und legte sieben weitere vor. 2023 erzielte Zukic in der Qualifikation zur Conference League zwei Tore gegen APOEL Nikosia.

„Ich freue mich sehr nun ein Teil der WAC-Familie zu sein. Die Österreichische Bundesliga ist eine tolle Herausforderung und der perfekte nächste Schritt in meiner Karriere. Ich werde gemeinsam mit meinen neuen Teamkollegen alles daransetzen, dass wir in der kommenden Saison am internationalen Geschäft teilnehmen“, sagt Zukic über seinen Wechsel.

Auch Cheftrainer Kühbauer freut sich über den Wechsel des 23-Jährigen: „Ich freue mich sehr, dass der Transfer geklappt hat. Wir werden alles daransetzen, dass er so schnell wie möglich integriert wird und uns mit seiner Qualität weiterhelfen kann.“

(Red.)/Bild: Imago