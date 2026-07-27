Sky-Info: WAC vor Verpflichtung von Liefering-Kapitän

Der Wolfsberger AC steht nach exklusiven Sky-Informationen vor der Verpflichtung von Phillip Verhounig. Der Liefering-Kapitän und österreichische Nachwuchsteamspieler hat sich trotz Interesses anderer Mannschaften in den letzten Tagen für den WAC entschieden.

Zwischen allen beteiligten Parteien wurde bereits eine grundsätzliche Einigung erzielt, der Medizincheck ist erfolgreich absolviert. Lediglich letzte Details sind noch zu klären, ehe der Transfer offiziell über die Bühne gehen kann.

Verhounig zählte in der vergangenen Saison zu den auffälligsten Spielern des FC Liefering. Der 20-jährige Angreifer führte die Salzburger als Kapitän aufs Feld und erzielte in der 2. Liga 13 Tore.

Der Schweizer Meister FC Thun und diverse österreichische Bundesligisten wollten Verhounig verpflichten, unter anderem Austrian Wien. Nach Sky-Informationen hatten die Veilchen sogar ein schriftliches Angebot abgegeben und waren sich mit dem Spieler grundsätzlich einig. Verhounig hat sich aber bewusst für den WAC entschieden und will dort den nächsten Step machen.

Beim Wechsel zum WAC sichert sich Red Bull Salzburg hingegen eine Rückkaufoption und behält damit die langfristige Kontrolle über den Nachwuchs-Teamspieler.