Sky-Info: Wechsel von Kühn zu Celtic fix

Laut Sky-Informationen ist der Wechsel von Offensivspieler Nicolas Kühn zu Celtic Glasgow in trockenen Tüchern. Der 24-Jährige wird den SK Rapid noch im Winter verlassen, die Hütteldorfer erhalten eine Millionenablöse.

Kühn wechselte im Sommer 2022 von der zweiten Mannschaft des FC Bayern nach Wien und besaß bei Rapid noch einen Vertrag bis Juni 2026. In Glasgow soll der Deutsche nun bis Sommer 2028 unterschreiben. Kühn gilt als absoluter Wunschspieler von Celtic-Trainer Brendan Rodgers, ein Telefonat zwischen den beiden soll in den letzten Stunden stattgefunden haben.

Millionenablöse für Rapid

Rapid erhält nach Sky-Infos eine Abslöse in der Höhe von 3,5 Millionen Euro, die sich durch Boni noch weiter erhöhen kann. Kühn ist am heutigen Sonntag bereits nach London gereist, um dort am Montag seinen Medizincheck zu absolvieren. Eine offizielle Bestätigung steht noch aus, diese könnte bereits morgen folgen.

Für Rapid stand Kühn berwerbsübergreifend in 51 Pflichtspielen auf dem Feld, dabei gelangen dem Flügelspieler sieben Tore und zehn Assists.

