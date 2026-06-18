Sky-Info: Wiesinger verlängert bei Austria Wien

Philipp Wiesinger bleibt der Wiener Austria nach Sky-Informationen erhalten. Der 32-Jährige hat seinen auslaufenden Vertrag bei den Veilchen kurz vor dem Start in die Sommervorbereitung um zwei weitere Jahre verlängert.

Der Defensivspieler spielt seit Sommer 2024 für Austria Wien und zählt beim Team von Trainer Stephan Helm zum Stammpersonal. In der abgelaufenen Saison absolvierte der Innenverteidiger 32 Pflichtspiele, in denen ihm zwei Treffer und zwei Assists gelangen.

Laut Medienberichten waren vor der Verlängerung unter anderem der FC Zürich und Vereine aus der italienischen Serie B am Routinier interessiert.

Während Wiesinger beim Trainingsauftakt der Austria heute dabei ist, wird Tin Plavotic fehlen. Der Vertrag des 28-Jährigen läuft ebenfalls zu Saisonende aus. Wie auch Wiesinger liegt Plavotic ein Angebot zur Vertragsverlängerung vor. Einigung gibt es allerdings noch keine.