Sky Info: Wolves-Angebot für Kalajdzic endlich da – Stuttgart lehnt ab

Verlässt Sasa Kalajdzic den VfB Stuttgart noch? Gegen Köln fehlt er im Kader und eine offizielle Offerte gibt es auch, doch ein Wechsel ist alles andere als sicher. Sky erklärt wieso.

Am Samstagmittag teilten die Schwaben öffentlich mit, dass Sasa Kalajdzic auf eigenen Wunsch nicht im Kader gegen Köln am Sonntag stehen wird. Beim Verein stößt dieser Wunsch nach Sky Informationen auf Unverständnis, die interessierten Wolverhampton Wanderers wussten von der Maßnahme.

Eng verknüpft ist die Entscheidung des Spielers mit seinem Wechselwunsch. Allerdings ist sein Transfer noch längst nicht in trockenen Tüchern. Denn nach Sky Informationen ging an diesem Samstagabend zwar das erste schriftliche Angebot der Wanderers ein. Der aktuelle Tabellen-18. der Premier League bietet derzeit allerdings nur 15 Millionen Euro fix plus Bonuszahlungen, die jedoch nur schwer zu erreichen sein sollen.

Stuttgart will rund 25 Millionen

Die Wolves halten dieses Angebot für marktgerecht. Der VfB nicht, weshalb Sportdirektor Sven Mislintat hart bleibt und auf ein finanzielles Gesamtpaket von 25 Millionen Euro pocht – wie in Transfer Update – Die Show berichtet. Das erste Angebot wurde daher abgelehnt.

Die Folge: Erhöhen die Engländer ihr Angebot nicht und steigt kein anderer Verein in den Poker ein, ist ein Kalajdzic-Verbleib in Stuttgart nicht ausgeschlossen. Nach Sky Infos wollen die Wanderers jedoch nachbessern, zumal sie sich mit dem Spieler seit Tagen auf einen Transfer geeinigt haben. Das VfB-Dilemma: Gibt es keine Einigung, dürfte der 25-Jährige im nächsten Sommer ablösefrei wechseln und dem VfB entgingen Millionen.

