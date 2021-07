Sky-Info: WSG-Profi Celic vor Wechsel nach Darmstadt

via

Nemanja Celic steht laut Sky-Informationen kurz vor einem Transfer in die 2. Deutsche Bundesliga. Der Stammspieler der WSG Tirol soll in den kommenden Tagen einen Vertrag beim SV Darmstadt unterschreiben.

Der 22-jährige zog mit seinen starken Leistungen in der österreichischen Bundesliga auch das Interesse von Rapid-Sportdirektor Zoran Barisic auf sich, letztlich entschied sich Celic jedoch für einen Wechsel nach Deutschland.

Celic hat noch ein Jahr Vertrag in Wattens, der Wechsel in diesem Sommer nach Darmstadt wird durch eine vertraglich verankerte Ausstiegssumme möglich.

Der gebürtige Linzer wird in der Mannschaft von Trainer Thomas Silberberger fußballerisch eine große Lücke hinterlassen. Mit seiner Ruhe am Ball, seiner Passgenauigkeit und seiner Stärke im Zweikampfverhalten bildete er an der Seite von Routinier Thanos Petsos das „Herz“ der Mannschaft im zentralen Mittelfeld.

Celic ist erst im letzten Sommer vom LASK fix nach Tirol gewechselt, wo ihn Silberberger vom Innenverteidiger zum zentralen Spieler im defensiven Mittelfeld umfunktionierte und zum Bundesliga-Stammspieler machte.

Die WSG, die in der Vorsaison sensationell in der Meistergruppe dabei war, hat im Sommer mit 18-Tore-Mann Frederiksen, Dedic, Rieder, Schnegg und Gugganig schon fünf Stammspieler abgegeben und einen großen Kaderumbruch vorgenommen. Es wurden bislang 14 neue Spieler verpflichtet.

