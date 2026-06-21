Sky-Info: WSG Tirol nimmt Liefering-Talent unter Vertrag

Marc Striednig schließt sich nach Sky-Informationen der WSG Tirol an.

Der 20-Jährige stammt aus der Jugend von Red Bull Salzburg und kickte in den vergangen zwei Jahren beim „Bullen“-Kooperationsverein FC Liefering in der 2. Liga. Sein Vertrag war zum Saisonende ausgelaufen.

🟢⚪️ EXKL. | @WSGTIROL gewinnt Rennen um Marc #Striednig (20/ZDM) vom FC Liefering. Entscheidung für Spielzeit in ÖFBL, trotz Interesse von Hoffenheim, SV Werder, US Lecce. Auch weitere Bundesligisten 🇦🇹 interessiert. Ablösefrei nach Vertragsende bei Liefering @SkySportAustria pic.twitter.com/wMo1OuThLx — Eric Niederseer (@Transferic_Sky) June 21, 2026

Mehrere Vereine an Striednig interessiert

Die WSG Tirol setzte sich im Werben um den defensiven Mittelfeldspieler u.a. gegen Interessenten aus Deutschland (Hoffenheim & Werder Bremen) und Italien (Lecce) durch. Auch andere Vereine aus der ADMIRAL Bundesliga waren an Striednig dran.

Der gebürtige Salzburger, der insgesamt 33 Partien (2 Tore / 1 Vorlage) für Liefering bestritt, entschied sich mit der WSG Tirol für einen Klub, der ihm Spielzeit in der höchsten Spielklasse Österreichs garantieren kann.