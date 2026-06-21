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Marc Striednig schließt sich nach Sky-Informationen der WSG Tirol an.
ADMIRAL Bundesliga

Sky-Info: WSG Tirol nimmt Liefering-Talent unter Vertrag

Marc Striednig schließt sich nach Sky-Informationen der WSG Tirol an.

Der 20-Jährige stammt aus der Jugend von Red Bull Salzburg und kickte in den vergangen zwei Jahren beim „Bullen“-Kooperationsverein FC Liefering in der 2. Liga. Sein Vertrag war zum Saisonende ausgelaufen.

Mehrere Vereine an Striednig interessiert

Die WSG Tirol setzte sich im Werben um den defensiven Mittelfeldspieler u.a. gegen Interessenten aus Deutschland (Hoffenheim & Werder Bremen) und Italien (Lecce) durch. Auch andere Vereine aus der ADMIRAL Bundesliga waren an Striednig dran.

Der gebürtige Salzburger, der insgesamt 33 Partien (2 Tore / 1 Vorlage) für Liefering bestritt, entschied sich mit der WSG Tirol für einen Klub, der ihm Spielzeit in der höchsten Spielklasse Österreichs garantieren kann.

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