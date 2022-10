Sky Info: Xabi Alonso Trainerkandidat bei Leverkusen

Nach Bayer Leverkusens 0:2-Pleite in der Champions League beim FC Porto wird die Luft für Trainer Gerardo Seoane immer dünner. Xabi Alonso ist ein Kandidat auf seine Nachfolge.

Dass der Klub bereits über eine Trennung vom Schweizer Trainer nachgedacht hat und sich im Hintergrund mit Alternativen beschäftigt, verriet Bayer 04-Boss Fernando Carro jüngst im Sport 1 – Doppelpass höchstpersönlich.

VIDEO-Highlights: Auswärtspleite für Leverkusen in Porto

Alonso kann sich Engagement in Leverkusen vorstellen

Sky weiß: Ein heißer Kandidat als Nachfolger für Seoane ist Xabi Alonso. Nach Sky Informationen hat sich Bayer bereits erkundigt, ob der Spanier sich die Aufgabe bei der Werkself vorstellen kann. Sky erfuhr: Das kann er! Auch ESPN berichtet, dass ein Engagement für den langjährigen Profi von Real Madrid bei der Werkself in Frage kommt. Der Spanier trainierte von 2019 bis 2022 Real Sociedad B in der drittklassigen Secunda Divison B und sammelte nach seiner Karriere, in der er als Spieler alle großen Titel gewinnen konnte, bereits Erfahrungen als Cheftrainer.

Nach der neuerlichen Niederlage in Porto ist die Zukunft des 43-jährigen Seoane ungewisser denn je. Unmittelbar nach Abpfiff war noch nicht klar, wie es für den gebürtigen Luzerner weitergeht. Verliert der Trainer seinen Job noch im Laufe der Woche oder bekommt er am kommenden Wochenende gegen Schalke ein echtes Job-Endspiel?

Heldt über Seoane: “Am Wochenende muss ein Sieg her“

Abwehrchef Tah will mit Seoane weitermachen

Bayer Leverkusens Abwehrchef Jonathan Tah hat sich für eine weitere Zusammenarbeit mit Cheftrainer Gerardo Seoane eingesetzt. „Wir sind weiter überzeugt. Der Trainer hat eine super Connection zur Mannschaft“, sagte der Fußball-Nationalspieler nach dem 0:2 (0:0) der Werkself in der Champions League beim FC Porto.

Man wolle „gemeinsam aus der Situation rauskommen. Wir alle sind in der Verantwortung, so sieht das die Mannschaft“, versicherte Tah. In Porto habe Bayer, das in der Bundesliga nur den enttäuschenden 17. Platz belegt und im DFB-Pokal bereits gescheitert ist, schlicht seine „Möglichkeiten nicht genutzt“. Man hätte zur Pause „2:0 führen können, danach wurde es dann wild“.

Die Diskussionen um Seoane, der am vergangenen Sonntag in der Sport-1-Sendung Doppelpass von Klubboss Fernando Carro öffentlich angezählt wurde, hätten die Mannschaft nicht beeinträchtigt, so Tah: „Wir waren voll und ganz auf das Spiel fokussiert.“

(sport.sky.de: Irlbacher/Westerschulze/Plettenberg)/(SID).

Beitragsbild: Imago.