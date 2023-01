Sky Info: Yeboah vor Leihe in die Deutsche Bundesliga

Kelvin Yeboah steht laut Sky-Informationen unmittelbar vor einer Leihe zum FC Augsburg. Der 22-Jährige soll vorerst bis Saisonende vom CFC Genua an den deutschen Bundesligisten ausgeliehen werden, anschließend besteht eine Kaufoption.

Demnach absolviert der ehemalige Angreifer der WSG Tirol und Sturm Graz in Kürze den Medizincheck in Deutschland. Der Transfer soll laut Sky-Reporter Florian Plettenberg in Kürze finalisiert werden.

Yeboahs Vertrag beim italienischen Zweitligisten läuft noch bis 2026.

In der österreichischen Bundesliga absolvierte Yeboah insgesamt 74 Spiele für die WSG Tirol und Sturm Graz. Zwischen 2019 und Ende 2021 erzielte der Italiener insgesamt 25 Tore und 14 Assists für die beiden Vereine.

News Kelvin #Yeboah: The 22 y/o is on his way to pass his medical with FC Augsburg. Loan with an option to buy. Personal terms agreed. FCA wants to use his speed. Transfer was close to fail but the bosses convinced him. Now it’s close to be done. @SkySportDE 🇮🇹🇬🇭 pic.twitter.com/SiGZGeqI7S

— Florian Plettenberg (@Plettigoal) January 16, 2023