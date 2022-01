Sky Info: Zakaria-Transfer fixiert

Nach Informationen von Sky ist der Wechsel von Gladbach-Spieler Denis Zakaria zu Juventus Turin beschlossene Sache.

Alle Parteien haben sich am Sonntagabend geeinigt. Der 25 Jahre alte Mittelfeldspieler soll am Montag in Turin vorgestellt werden. Am späten Sonntagabend ist Zakaria bereits in Turin gelandet und absolvierte den obligatorischen Medizincheck.

Borussia Mönchengladbach erhält eine Ablösesumme in Höhe von rund fünf Millionen Euro plus Bonuszahlungen und unterschreibt einen Vertrag bis 2026.

Der FC Bayern hatte den Schweizer, der die Fohlen-Elf im Sommer ablösefrei verlassen hätte, ebenfalls auf dem Zettel.

(skysport.de)

Artikelbild: Imago