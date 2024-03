Sky-Info: Zaragoza-Flucht von Bayern? Spanien-Klubs interessiert

Sky berichtete am 11. März in Transfer Update – Die Show exklusiv von einem Treffen zwischen Zaragoza und den Bayern-Bossen Max Eberl und Christoph Freund. Sie haben dem Spieler ihr Vertrauen und ihre Unterstützung zugesichert und ihn darum gebeten, geduldig zu bleiben. Eine Leihe war zu diesem Zeitpunkt kein Gesprächsthema. Letztlich hängt Zaragozas Zukunft aber vor allem vom neuen Trainer ab. Eine schnelle Entscheidung wird es nicht geben.

Zaragoza per Leihe weg? Treffen gibt Aufschluss über Zukunft

Kaum Spielzeit für Zaragoza

Zaragoza fühlt sich grundsätzlich wohl in der Mannschaft und auch in der Stadt, spielt sportlich bislang aber so gut wie keine Rolle (nur 35 Spielminuten). Zuletzt strich ihn Trainer Thomas Tuchel sogar aus dem Kader für das Auswärtsspiel in Darmstadt. Zaragoza war darüber enttäuscht. Tuchel und er haben kaum Berührungspunkte.

Die Sprachbarriere – er spricht weder Deutsch noch Englisch – ist laut Tuchel der Hauptgrund für die geringe Spielzeit des 22-Jährigen. Seine Integration sei „von der sprachlichen Seite aus noch nicht abgeschlossen“, sagte der FCB-Trainer Anfang März auf Sky-Nachfrage.

Vertrag bis 2027 beim FCB

Zaragoza unterschrieb beim FC Bayern einen bis zum 30. Juni 2027 gültigen Vertrag. Seine Ankunft in München war eigentlich erst für diesen Sommer vorgesehen, doch Verletzungsprobleme im Januar brachten die Verantwortlichen dazu, den Transfer des Flügelspielers vorzuziehen.

Die Bayern zahlten dafür zuzüglich zur ursprünglich vereinbarten Ablöse von rund 13 Millionen Euro noch einen Aufpreis von vier bis fünf Millionen Euro an den FC Granada. Greifen alle Bonuszahlungen – wonach es aktuell allerdings nicht aussieht – könnte der Wunschspieler von Sportdirektor Freund dem FCB am Ende also bis zu 18 Millionen Euro kosten. Für Granada absolvierte Zaragoza insgesamt 58 Spiele im Profibereich – „nur“ 21 davon in der ersten spanischen Liga.

(Kerry Hau/Florian Plettenberg/sport.sky.de)/Bild: Imago