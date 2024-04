Sky-Info: Zimmermann erleidet Kreuzbandriss

Hiobsbotschaft für den Wolfsberger AC: Leihspieler Bernhard Zimmermann hat sich nach Sky-Informationen beim 2:1-Sieg der Lavanttaler gegen Austria Lustenau einen Kreuzbandriss im rechten Knie zugezogen.

Der Angreifer kam am vergangenen Dienstag als Joker in der 64. Minute ins Spiel und musste in der Nachspielzeit wieder ausgewechselt werden. Neben dem Saisonaus ist auch Zimmermanns sportliche Zukunft über den Sommer hinaus noch nicht geklärt.

Der WAC besitzt zwar eine Kaufoption für den von Rapid ausgeliehenen Angreifer – ob diese nach der schweren Verletzung auch gezogen wird, ist zumindest fraglich. Zimmermann absolvierte in dieser Saison insgesamt 30 Pflichtspiele für die Wolfsberger, dabei gelangen ihm vier Treffer und ein Assist.

HIGHLIGHTS | Austria Lustenau – Wolfsberger AC | 28. Runde

Bild: GEPA