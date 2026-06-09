Sky-Info: Zweitliga-Coach bei Ried im Gespräch

Die SV Ried ist nach dem Abgang von Trainer Maximilian Senft weiter auf Trainersuche. Nach Sky-Informationen soll Maximilian Uhlig, aktuell Coach bei den Young Violets, bei den Oberösterreichern ein Kandidat sein.

Der 33-Jährige absolviert derzeit den UEFA Pro-Lizenz-Kurs. Laut Sky-Infos soll sich Uhlig bereits mit Rieds Geschäftsführer Sport Wolfgang Fiala getroffen haben. Auch die OÖN berichteten über Gespräche zwischen den Innviertlern und Uhlig.

🟢⚫️ Sky-Info || Maximilian #Uhlig (33) einer der Trainer-Kandidaten bei SV Ried #SVR. Persönliches Gespräch hat stattgefunden. Aufstieg in #LigaZwa 2025 mit Young Violets. Seit über 10 Jahren bei #FAK tätig. Derzeit im UEFA Pro-Lizenz Kurs @SkySportAustria, via @nachrichten_at pic.twitter.com/c1y0kBBrIM — Eric Niederseer (@Transferic_Sky) June 9, 2026

Uhlig seit über zehn Jahren bei der Austria

Uhlig ist seit mehreren Jahren bei der Austria tätig. Der Wiener trainierte zwischen 2015 und 2020 die U14 der Veilchen, später war er u.a. als Co-Trainer der U18 und Chefcoach der U16. 2023 übernahm Uhlig erstmals die Young Violets, ehe er Anfang 2024 für ein paar Monate den damaligen FAK-Kooperationsverein SV Stripfing trainierte.

Im Sommer 2024 kehrte er zu den Young Violets zurück und schaffte den Aufstieg von der Regionalliga Ost in die 2. Liga. In der abgelaufenen Spielzeit gehörten die Young Violets zu den Überraschungsteams und holte Rang acht.

(Red.)

Bild: GEPA