Sky-Infos: Gespräche zwischen Bayer und Fàbregas

Am Sonntag verabschiedeten sich die Fans von Bayer Leverkusen trotz der 2:4-Heimniederlage von ihrem Trainer Xabi Alonso. Der 42-Jährige stand mitten im Fanblock und lies sich nach drei Jahren mit großen Erfolgen zurecht feiern. Während der Spanier seine letzten Tage bei der Werkself genießt, wird im Hintergrund von den Verantwortlichen bereits an der Nachfolge des Erfolgstrainers gebastelt. Sky berichtete bereits Ende April vom Interesse an FC Como-Trainer Cesc Fabregas.

Aus dem reinen Interesse sind mittlerweile konkrete Gespräche geworden und nach Sky-Informationen ist Fabregas für Simon Rolfes und Fernando Carro die 1A Lösung für den Trainerposten. Fabregas deutete zuletzt öffentlich seinen Abgang im Sommer an: „Ich werde Como immer dankbar sein. Ich möchte ein wichtiges Vermächtnis hinterlassen. Diejenigen, die nach mir kommen, werden etwas Gutes vorfinden.“

Auch Ten Hag eine ernsthafte Option

Darüber hinaus hat sich in der vergangenen Woche herauskristallisiert, dass sowohl die Mannschaft des Serie A-Klubs, als auch die Verantwortlichen inzwischen mit einem Abgang des Spaniers im Sommer rechnen. Sollte der Deal mit Fabregas scheitern, ist der Holländer Erik Ten Hag (Sky berichtete vom Interesse) für die Bayer-Bosse weiterhin eine ernsthafte Option.

Auch mit dem ehemaligen Trainer von Ajax Amsterdam hat Bayer 04 bereits Gespräche geführt. Mit Fabregas ist der Verein in den Gesprächen jedoch ein entscheidendes Stück weiter. Vereinsboss Fernando Carro bestätigte den Medien zuletzt, dass Leverkusen hofft, den neuen Trainer bereits in der kommenden Woche zu präsentieren.

(skysport.de) / Foto: IMAGO