Sky-Infos: Hwang-Wechsel nach Leipzig fix

RB Leipzig hat einen Nachfolger für Timo Werner gefunden. Nach Sky Informationen hat Red-Bull-Salzburg-Stürmer Hee-Chan Hwang bereits einen Vertrag bei Leipzig unterschrieben.

Nach Sky Informationen zahlt Leipzig 15 Mio. Euro Ablöse. Die Summe kann sich durch bestimmte Optionsklauseln auf 18 Mio. Euro erhöhen.

Deutschland-Erfahrung hat der schnelle Angreifer bereits gesammelt. In der Saison 2018/19 war der 24-Jährige an den Zweitligist Hamburger SV ausgeliehen. In Salzburg traf Hwang in dieser Saison wettbewerbsübergreifend in 38 Spielen 16 mal und gab 21 Assists.

Artikelbild: GEPA