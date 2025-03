Sky-Info: Maranda vor Verlängerung bei Blau-Weiß Linz

Nach Sky-Informationen bleibt Manuel Maranda trotz Angeboten der Konkurrenz bei Blau-Weiß Linz. Der Abwehrchef im Team von Gerald Scheiblehner unterschreibt einen langfristigen Vertrag in der oberösterreichischen Landeshauptstadt.

Der 27-Jährige ist bei Blau-Weiß aktuell nicht wegzudenken und hat großen Anteil am Einzug in die Meistergruppe der ADMIRAL Bundesliga. Im Grunddurchgang absolvierte Maranda alle Spiele über die volle Spielzeit. Laut transfermarkt.at liegt der Marktwert des Innenverteidigers bei etwa 600.000 Euro.

Angebot von Ligakonkurrent abgelehnt

Mit seinen Leistungen dürfte Maranda jetzt wohl Interesse bei anderen Vereinen geweckt haben. Laut Sky-Infos soll ein Konkurrent aus der Meistergruppe bereits ein Angebot für den Defensivspieler abgegeben haben. Maranda fühlt sich jedoch in Linz sehr wohl und schätzt seinen Status innerhalb der Mannschaft und des Vereins.

Blau-Weiß Linz startet am Sonntag das erste Mal in der Vereinsgeschichte in die Meistergruppe der ADMIRAL Bundesliga. Zum Auftakt geht es am Sonntag (ab 14:00 live auf Sky Sport Austria – streame das Spiel mit dem Sky X-Traumpass) gegen die Wiener Austria.

Bild: GEPA