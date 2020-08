Sky-Infos: Neues Trainerteam der Wiener Austria wohl fix

Seit 01. August ist Peter Stöger nicht nur Vorstand Sport bei der Wiener Austria sondern auch Cheftrainer. Der nunmehrige General Manager Sport ist laut Sky Informationen bei der Suche nach seinem Trainerteam fündig geworden.

Das Team soll aus Gerhard Fellner, dem aktuellen Trainer des SKU Amstetten Jochen Fallmann und dem bisherigen Sportkoordinator der Austria Alexander Bade bestehen.

Gerhard Fellner

Fellner war bis Mai 2019 Trainer beim Zweitligisten Wiener Neustadt. Der 50-jährige begann seine Trainerlaufbahn 2010 bei der Vienna. Seine weiteren Stationen waren St. Pölten Juniors, Austria Klagenfurt und eben Wiener Neustadt. Als Spieler agierte Fellner von 2007 bis 2010 unter Sportdirektor/Trainer Peter Stöger bei der Vienna.

Jochen Fallmann

Fallmann erreichte mit Amstetten in der zweiten Liga in dieser Saison den fünften Platz. Seine Trainerlaufbahn startete Fallmann beim SKN St.Pölten. Bei den Niederösterreichern saß er in der Saison 2016/2017 auf der Trainerbank in der Bundesliga, damals übernahm er das Amt von Karl Daxbacher.

Alexander Bade

Der aktuelle Sportkoordinator und ehemalige Torhüter wird auch dem Trainerteam um Peter Stöger angehören. Stöger holte Bade im August 2019 zur Wiener Austria. Davor arbeiteten Bade und Stöger schon beim 1. FC Köln und bei Borussia Dortmund zusammen.

Artikelbild: GEPA