Saison der Superlative mit über 1400 Live-Spielen ein: Nur Sky bietet alle Spiele der heimischen ADMIRAL Bundesliga & der UEFA-Bewerbe

Sky feiert die Saison 2022/23 mit allen Spielen der ADMIRAL Bundesliga, der kompletten UEFA Champions League, UEFA Europa League & UEFA Europa Conference League, der Premier League, der Deutschen Bundesliga und der 2. Deutschen Bundesliga sowie des DFB-Pokals

Sky Abonnent:innen kommen damit auf über 120.000 Minuten Live-Fußball

Andreas Herzog feiert ein Comeback im Sky Sport Austria Experten Dreamteam

„Alles Taktik“: Marko Stankovic moderiert das neue Format, in dem er gemeinsam mit Sky Experten jeden Montag messerscharfe Analysen liefern wird

„Ankick – der Sky Sport Austria Fußballmanager“ bringt den Fans ab sofort das interaktivste Bundesliga-Erlebnis Österreichs

Wiener Derby bei den neuen Abstaubern: Julia Haunschmid und Benjamin Schacherl erweitern das Team des unkonventionellen Bundesliga-Talks

Wien, 20. Juli 2022 – Sky setzt diese Woche den ersten Meilenstein in einer Fußball-Saison der Superlative mit wettbewerbsübergreifend über 1400 Live-Spielen. Denn schon ab Freitag geht es in der ADMIRAL Bundesliga wieder zur Sache! Meister Salzburg empfängt die Wiener Austria – ab 19:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 1.



Sky Abonnent:innen kommen in der bevorstehenden Saison 2022/23 voll auf ihre Kosten: weit über 120.000 Minuten Spitzenfußball aus den wichtigsten Ligen für heimische Fußballfans stehen an. Zusätzlich zu den 195 Spielen der ADMIRAL Bundesliga, die auch in der neuen Rechteperiode alle live übertragen werden, zeigt nur Sky in Österreich alle 420 Begegnungen der UEFA Champions League, der UEFA Europa League & der neuen UEFA Europa Conference League, mindestens 232 Begegnungen aus der Premier League live & exklusiv und damit mehr als auf der Insel zu sehen sind, 511 Partien der Deutschen Bundesliga und 2. Deutschen Bundesliga mit zahlreichen österreichischen Legionären sowie alle 63 K.o.-Duelle des DFB-Pokals.



Das Sky Sport Austria Experten Dreamteam 2022/23 mit Rückkehrer Andreas Herzog

Österreichs Rekordnationalspieler Andreas Herzog wird ab der neuen Saison wieder regelmäßig die Spiele der ADMIRAL Bundesliga sowie der UEFA Champions League analysieren. Der begnadete Spielmacher lief unter anderem für den SK Rapid, SV Werder Bremen und den FC Bayern München auf. Als Trainer übernahm Herzog 2018 die israelische Nationalmannschaft und betreute in der abgelaufenen Saison den FC Flyeralarm Admira. Herzog stößt damit zum Sky Sport Austria Experten Dreamteam um Marc Janko & Peter Stöger. In der UEFA Champions League analysieren Lothar Matthäus und Didi Hamann auch in der kommenden Saison für die Abonnent:innen von Sky Sport Austria.

„Alles Taktik“: Marko Stankovic moderiert das neue Format am Free-to-Air Montag

Fußball-Fans kommen bei der neuen Sendung „Alles Taktik“ voll auf ihre Kosten. Der ehemalige Bundesliga-Profi Marko Stankovic moderiert am Free-to-Air Montag um 19:00 Uhr das neue 30-minütige Format bei Sky Sport Austria. Gemeinsam mit einem Sky Experten als Gast werden fußballerische Highlights des abgelaufenen Wochenendes analysiert und ein Ausblick auf anstehende Höhepunkte gegeben. In dem schnellen, abwechslungsreichen Format erwarten Sky Seher:innen zudem unterhaltsame Clips und Zuspieler.



„Ankick“: Das interaktivste Bundesliga-Erlebnis mit dem neuen Sky Sport Austria Fußball-Manager

Pünktlich zum Start der ADMIRAL Bundesliga Saison 2022/23 launcht Sky Sport Austria das interaktivste Second Screen-Erlebnis Österreichs und lädt die digitale Community auf ankick.skysportaustria.at dazu ein, ihre Fähigkeiten als Fußballmanager unter Beweis zu stellen. User sollen das zu Beginn zufällig zusammengewürfelte Team durch kluge Transfers im Laufe der Saison immer weiter verbessern. Die Emotionalität des Spiels ergibt sich durch die Anbindung an reale Spieldaten der ADMIRAL Bundesliga, zur Verfügung gestellt vom Datenanbieter Stats Perform.



Wiener Derby bei den neuen Abstaubern: Julia Haunschmid und Benjamin Schacherl stoßen zum frechen Kult-Talk

Julia Haunschmid und Benjamin Schacherl erweitern in der kommenden Saison das Team der Abstauber. Julia Haunschmid ist fußballerisch violett sozialisiert, während sich Benjamin Schacherl in grün-weiß am wohlsten fühlt. Die Niederösterreicherin hat selbst lange Fußball gespielt. Benjamin Schacherl schreibt seit über zehn Jahren für den Ballesterer. Außerdem engagiert sich der Rapid-Dauerkartenbesitzer beim innovativen Bildungsprojekt Kicken ohne Grenzen. Die Abstauber sind auch in der neuen Saison am Free-to-Air Montag um 19:30 Uhr bei Sky Sport Austria zu sehen.