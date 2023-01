Sky Next Generation: 1. FC Köln gegen SV Werder Bremen am 21. Jänner bei Sky mit spezieller Übertragung für Kinder

Zweite Live-Sportübertragung für Kinder mit weiteren neuen Elementen der redaktionellen Spielberichterstattung

Frank Buschmann („Buschi“) kommentiert gemeinsam mit Kinderreporter:innen Julian (10) Lukas (12) und Sophie (11)

Pre-Show mit den Influencer:innen Marcel Gurk und Imke Salander sowie erstmalig dem Schiedsrichter-Influencer Pascal „Qualle“ Martin

Eigener Feed auf Sky Sport Bundesliga 3 am 21. Jänner ab 17:45 Uhr, Vorbericht frei empfangbar auf Sky Sport YouTube Channel

Nach dem erfolgreichen Start im Oktober beim Klassiker Borussia Dortmund gegen Bayern München geht Sky Next Generation in die nächste Runde. Beim Spiel in der Deutschen Bundesliga zwischen 1. FC Köln und SV Werder Bremen am 21. Jänner wird Sky wieder einen zusätzlichen Feed auf Sky Sport Bundesliga 3 anbieten, der auf Kinder ausgerichtet ist und neue redaktionelle Elemente der Spielberichterstattung beinhaltet.

An der Seite von Frank Buschmann kommentieren Kinderreporter:innen die Partie aus dem Rhein-Energie-Stadion. Zum Einsatz kommen Julian (10), Lukas (12) und wieder Sophie (11), die bereits beim Spiel Dortmund gegen Bayern dabei war. Die Kinderreporter:innen wurden im Rahmen eines Castings ausgewählt, das bis Ende Dezember 2022 lief. Über 100 Kinder hatten sich beworben und Ausgewählte wurden in den Pool für künftige Live-Sportproduktionen aufgenommen.

Im 45-minütigen Vorbericht (frei empfangbar auf dem Sky Sport YouTube Channel) liefern die Kids gemeinsam mit Fitness-Influencerin Imke Salander und Fußball-Freestyler Marcel Gurk unter anderem spannende Einblicke in die Abläufe der Fernsehproduktion vor Ort, beleuchten das Leben von Nachwuchsprofis und begleiten die Vorbereitung der beiden Teams. Neu mit dabei ist dieses Mal auch Schiedsrichter-Influencer Pascal „Qualle“ Martin, der alle Themen rund um das Schiedsrichterwesen und mögliche knifflige Szenen auf dem Platz für den Nachwuchs entsprechend erklärt.

Mario Nauen, Fußballchef bei Sky Deutschland: „Sky Next Generation geht weiter. Wir waren überwältigt von der positiven Resonanz und so fiel die Entscheidung leicht. Wir werden rund ums Topspiel Köln gegen Werder wieder beste Unterhaltung für die ganze Familie bieten und damit gerade auch Kids für unsere Bundesliga-Übertragungen begeistern.“