Sky Österreich und Ligaportal starten innovative Content-Partnerschaft für die ADMIRAL Bundesliga

In-Match-Videos von Sky Sport Austria ab sofort auch auf Ligaportal.at

Der exklusivste Videocontent Österreichs trifft auf den beliebtesten Liveticker des Landes

Carl-Michael Drack: „Ein perfektes Beispiel für eine natürliche Partnerschaft zweier österreichischer Sportmedien. Gemeinsam schaffen wir hier einen echten Mehrwert für alle Fans der österreichischen Bundesliga.“

Dr. Thomas Arnitz: „Dies ist ein echter Meilenstein. Die Live-Videos steigern das Nutzererlebnis signifikant.“

Sky Österreich und Ligaportal gehen eine wegweisende Partnerschaft ein und schaffen so einen bedeutenden Mehrwert für alle Fans der ADMIRAL Bundesliga. Seit der Saison 2024/25 setzt Sky Sport Austria in seiner frei verfügbaren Mediathek verstärkt auf In-Match-Videos und hat damit sein Angebot an exklusivem Videocontent erweitert.

Die wichtigsten Szenen des Spieltags, darunter Tore, Höhepunkte und strittige Szenen, stehen User:Innen noch schneller auf skysportaustria.at und in der Sky Sport Austria App zur Verfügung. Ab sofort integriert Ligaportal diese hochwertigen In-Match-Videos direkt in seinen beliebten Liveticker auf ligaportal.at und in der App und steigert dadurch das Nutzererlebnis signifikant.

Carl-Michael Drack, Head of Sports Publishing & Platforms bei Sky Österreich, erklärt:

„Mit dem verstärkten Fokus auf In-Match-Videos haben wir unsere exklusive Berichterstattung über die ADMIRAL Bundesliga weiter ausgebaut. Damit stellen wir allen User:Innen auf skysportaustria.at und in der Sky Sport Austria App die wichtigsten Momente des Spieltags wie Tore, strittige Szenen und rote Karten noch schneller zur Verfügung. Dass wir nun Ligaportal als Partner für die Verbreitung gewinnen konnten, freut mich enorm. Den reichweitenstarken Ligaportal-Liveticker mit der Mediathek von Sky Sport Austria zu verknüpfen, ist ein perfektes Beispiel für eine natürliche Partnerschaft zweier österreichischer Sportmedien. Gemeinsam schaffen wir hier einen echten Mehrwert für alle Fans der österreichischen Bundesliga.“

Dr. Thomas Arnitz, Gründer und Geschäftsführer von Ligaportal, ergänzt:

„Diese wunderbare Partnerschaft ermöglicht es uns, In-Match Clips der Bundesliga direkt in unsere beliebten Liveticker zu integrieren. Dies ist ein echter Meilenstein. Sky Sport Austria stellt uns Live-Videos von Toren und wichtigen Spielmomenten direkt nach deren Geschehen zur Verfügung, was unseren Nutzern einen sensationellen Mehrwert bietet. Unsere Liveticker sind bereits sehr detailreich, doch die Live-Videos steigern das Nutzererlebnis signifikant. Der Ligaportal-Liveticker ist der beliebteste Fußball-Ticker in Österreich. Allein das letzte Match zwischen Sturm Graz und LASK generierte beeindruckende 430.000 Aufrufe. Die Videos, in herausragender Qualität von Sky produziert, sind ein fantastisches Zusatzangebot, über das ich mich wirklich sehr freue.“

Sky Österreich überträgt und produziert als exklusiver Rechteinhaber alle 195 Spiele der ADMIRAL Bundesliga live auf Sky Sport Austria. Neben der Live-Ausstrahlung aller Matches in voller Länge spielt die digitale Berichterstattung rund um jeden Spieltag im Web und der Sky Sport Austria App eine immer gewichtigere Rolle. Mit über 440.000 Unique Usern pro Monat zählt das digitale Angebot von Sky Sport Austria zu den größten und beliebtesten Sportplattformen des Landes. Von diesem Schulterschluss zwischen Sky Österreich und Ligaportal profitieren die Fußballfans durch ein optimiertes Nutzererlebnis, Werbetreibende, die eine noch größere Community ansprechen können, und nicht zuletzt die österreichische Bundesliga und ihre Vereine durch noch mehr Aufmerksamkeit und Fan-Engagement.

Über Sky Österreich:

Sky ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Österreich, Deutschland und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien – viele davon Sky Originals – neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows. Sky Abonnent:innen können unser Programm jederzeit zuhause oder unterwegs über Sky Q und Sky X sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q bietet dabei alles aus einer Hand: Sky und auch Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken sowie viele weitere Apps. Mit Sky X streamen unsere Zuschauer:innen Serien, Filme, Live-Sport und auch ihre Lieblings-Free-TV Sender räumlich und zeitlich völlig flexibel. Sky Österreich mit Hauptsitz in Wien ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Medien- und Unterhaltungskonzern Sky.

Über Ligaportal:

Ligaportal berichtet über sämtliche 2.200 Fußballvereine von der österreichischen Bundesliga bis zur untersten Klasse (Männer, Frauen, Reserve, Nachwuchs). Auch alle internationalen Top-Ligen (Deutsche Bundesliga, Premier League, Serie A, Champions League, etc.) hat das Sportportal im Portfolio. Aktuell werden ca. 1.500 Partien pro Wochenende auf ligaportal.at und in der Ligaportal-App im Live-Ticker (also in Echtzeit) übertragen. Ligaportal verzeichnet in Fußballmonaten zwischen 10 und 11 Mio. Visits (Besuche) und rund 80 Mio. Page Impressions (Seitenaufrufe). Zudem erreicht man zwischen 1,0 und 1,5 Mio. Unique Clients pro Monat.