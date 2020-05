Sky Podcast: “FREUNDSCHAFTSSPIEL – Pass in die Tiefe” – Folge #1 mit Alfred Tatar

via

via Sky Sport Austria

Rechtzeitig zum Wiederbeginn der Tipico Bundesliga dürfen wir euch unseren neuen Podcast “FREUNDSCHAFTSSPIEL – Pass in die Tiefe” präsentieren. Hier wird unser Moderator Thomas Trukesitz in Zukunft mit österreichischen Fußball-Legenden über ihr Leben und ihre Karriere im Fußballsport plaudern. Lustige Anekdoten und bizarre Geschichten sind also vorprogrammiert.

In der ersten Ausgabe erzählt der Sky Experte, wortgewandte (Fußball-)Philosoph und Biologe Alfred Tatar seine Lebensgeschichte, gespickt mit amüsanten Anekdoten, aber auch kritischen Auseinandersetzungen mit dem Fußballgeschäft. Für Freunde von Bewegbild gibt es ab Samstag das tiefgründige Gespräch auf skysportaustria.at auch als einstündiges Video-Format.

Trainer, Experte, Fußball-Philosoph: Die Karriere von Alfred Tatar