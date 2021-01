Sky sichert sich auch 2021 Live-Übertragungsrechte am ATP Cup

Alle Spiele des ATP Cups mit österreichischer Beteiligung live auf Sky

Der Mannschaftswettbewerb findet in diesem Jahr vom 1.-5. Februar in Melbourne, Australien statt

Vereinbarung mit der ATP und ATP Media umfasst Pay-Übertragungsrechte in Deutschland, Österreich und der Schweiz

Wien, 20. Jänner 2021 – Sky hat sich erneut Live-Übertragungsrechte am ATP Cup gesichert und überträgt 2021 das Turnier in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Der ATP Cup 2021 ist der Jahresauftakt der Tennis-Saison auf Sky und findet in diesem Jahr vom 1.-5. Februar im Melbourne Park auf den Tennisplätzen der Australian Open statt, die direkt im Anschluss beginnen werden. Sky wird jeden Tag live vom ATP Cup berichten und sämtliche Day- und Night-Sessions und alle Spiele mit österreichischer Beteiligung live übertragen. Die parallel stattfindenden Halbfinalspiele am 4. Februar zeigt Sky in einer Konferenz.

Der ATP Cup 2021 wird Covid-19 bedingt in diesem Jahr in einem verkürzten Format an fünf Tagen stattfinden. Teilnehmen werden in diesem Jahr zwölf Teams bestehend aus zwei Einzelspielern und einem Doppel. Für Österreich werden Dominic Thiem, Dennis Novak, Philipp Oswald und Tristan-Samuel Weissborn an den Start gehen.

Beim ATP Cup gilt die aktuelle FedEx ATP Rangliste, über die sich die Nationalteams und die einzelnen Spieler für den ATP Cup qualifizieren. 12 Teams spielen zunächst in einer dreitägigen Gruppenphase in vier dreier Gruppen gegeneinander. Gespielt werden pro Partie zwei Einzel und ein Doppel. Die Gruppensieger qualifizieren sich für das Halbfinale. Das Finale findet am 5. Februar statt.

Das Beste von der ATP Tour live nur bei Sky

Bis 2023 berichtet Sky live im deutschen, österreichischen und schweizerischen Fernsehen von den größten Turnieren der ATP Tour. Neben den Nitto ATP Finals in Turin überträgt Sky auch alle neun Turniere der ATP Masters 1000 sowie die meisten Turniere der ATP 500 – insgesamt rund 1000 Stunden live. Zusätzlich berichtet Sky von ausgewählten Turnieren der ATP 250 und überträgt wie gewohnt im Juli knapp 350 Stunden live und exklusiv das Grand Slam Turnier in Wimbledon. Das größte Tennisturnier der Welt wird bis einschließlich 2022 nur bei Sky zu sehen sein.

Über Sky Österreich

Sky ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Österreich, Deutschland und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien – viele davon Sky Originals – neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows. Neben dem frei empfangbaren Sender Sky Sport News können Sky Abonnenten unser Programm jederzeit zuhause oder unterwegs über Sky Q und Sky X sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q bietet dabei alles aus einer Hand: Sky und auch Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken sowie viele weitere Apps. Mit Sky X streamen unsere Zuschauer Serien, Filme, Live-Sport und auch ihre Lieblings-Free-TV Sender räumlich und zeitlich völlig flexibel. Sky Österreich mit Hauptsitz in Wien ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Medien- und Unterhaltungskonzern Sky.