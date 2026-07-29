Sky Sport Austria launcht „Hamann & Stankovic – Der Fußball Podcast“

Ab September werden die beiden Sky Experten wöchentlich Klartext sprechen – von der ADMIRAL Bundesliga, über die UEFA Champions League bis zu den Nationalteams.

Uwe König: „Wir sind überzeugt, dass wir mit Didi Hamann und Marko Stankovic unser Podcast-Dreamteam gefunden haben. Zwischen den beiden stimmt die Chemie und sie werden über die großen Themen des Fußballs sprechen.“

Der Video-Podcast wird wöchentlich on demand auf skysportaustria.at, auf dem Sky Sport Austria YouTube-Kanal, sowie auf Spotify und Apple Podcasts abrufbar sein und linear auf Sky Sport Austria übertragen

Ab September gibt es mit „Hamann & Stankovic – Der Fußball Podcast“ einen neuen, wöchentlichen Pflichttermin für Freunde des runden Leders. Auf der einen Seite der zu gleichen Teilen beliebte und gefürchtete Didi Hamann, dessen rasierklingenscharfe Meinung in Deutschland ebenso Gewicht hat wie im Mutterland des Fußballs. Auf der anderen Seite Marko Stankovic, der polyglotte, sprachtalentierte Ex-Spitzenfußballer, der sich mit seinen Taktikanalysen für Sky Sport Austria einen Namen gemacht hat. Die beiden Protagonisten werden nicht nur in Österreich für heiße Diskussionen sorgen. Ohne Geoblocking wird der Talk auch für Fans jenseits der Landesgrenzen zu sehen und zu hören sein. Produziert wird der 30-minütige „Hamann & Stankovic – Der Fußball Podcast“ im dann komplett neu gestalteten Studio im Sky Österreich HQ am Wiener Handelskai. Der Video-Podcast wird wöchentlich on demand auf skysportaustria.at, auf dem Sky Sport Austria YouTube-Kanal, sowie auf Spotify und Apple Podcasts abrufbar sein und linear auf Sky Sport Austria übertragen.

Uwe König, Vice President Editorial Sports bei Sky Österreich: „Wir sind überzeugt, dass wir mit Didi Hamann und Marko Stankovic unser Podcast-Dreamteam gefunden haben. Didi ist meinungsstark, ungefiltert, einer, der gar nicht anders kann als Klartext zu sprechen – Marko ist äußerst kompetent, sprachgewandt und sympathisch. Schon als sie zum ersten Mal im Sky Champions League-Studio zusammentrafen, hat man gemerkt, dass zwischen den beiden die Chemie stimmt. Sie werden über die großen Themen des Fußballs sprechen – national und international, von der ADMIRAL Bundesliga über die UEFA Champions League bis zu den Nationalmannschaften.“