Sky Sport Award: Alexander Schlager ist Spieler des Monats Februar/März

LASK-Torhüter Alexander Schlager hat in den letzten Monaten mit starken Leistungen auf sich aufmerksam gemacht. In der Tipico Bundesliga hat er einen großen Anteil daran, dass der LASK mit 20 Gegentreffern in 22 Spielen die mit Abstand wenigsten Tore in der Liga erhalten hat. Und auch in der Europa League konnte er sich in vielen Spielen, auch auf internationaler Bühne von seiner allerbesten Seite zeigen.

Nun wurde der ÖFB-Teamtorhüter von unseren Usern auf www.skysportaward.at zum Spieler des Monats Februar/März gewählt. Der 24-Jährige setzte sich bei der Abstimmung knapp vor Taxiarchis Fountas (Rapid/25 Prozent) und Altachs Sidney Sam (22 Prozent) durch.

Der LASK gewann bis zur Saisonunterbrechung, aufgrund der Coronavirus-Pandemie, alle vier Ligaspiele mit einem Torverhältnis von 13:4. Vor allem beim 3:2-Auswärtssieg im Spitzenspiel in Salzburg brachte der Torhüter die Angreifer der “Bullen” reihenweise zur Verzweiflung.