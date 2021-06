Sky Sport Award: Daniel Maderner erzielt das Tor der Saison

via

via Sky Sport Austria

Die Sky-Community hat entschieden: Daniel Maderner vom SCR Altach gewinnt die Wahl zum “Tor der Saison” 2020/21 in der tipico Bundesliga! Der Stürmer traf in der 30. Runde per Traumtor gegen den SKn St. Pölten. Der Schuss schlug mit 97 km/h ins Tor von SKN-Goalie Christoph Riegler ein. Beim Abschluss war Maderner 35,5 Meter vom Tor entfernt.



Maderner sicherte sich den Sky Sport Award mit 36 Prozent der Stimmen vor Dominik Fitz (Austria Wien/16%), Yusuf Demir (SK Rapid Wien/16%), Thomas Goiginger (LASK/14%), Ercan Kara (SK Rapid Wien/7%), Margim Berisha (Red Bull Salzburg/5%), Marcel Ritzmaier (SK Rapid Wien/3%) und Marco Grüll (SV Ried/2%).

Diese Treffer standen zur Auswahl